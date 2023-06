Alcaraz elevó el tono para derrotar a Shapovalov y pasar a octavos de final en Roland Garros

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, elevó su nivel para derrotar en tres sets al canadiense Denis Shapovalov (32°) y lograr su segunda clasificación consecutiva para los octavos de final de Roland Garros.

Salvo en un tramo del segundo set, en el que llegó a estar 4-1 por debajo, Alcaraz dominó sin problemas el duelo, en el que el viento fue menos molesto que en la anterior etapa frente al japonés Taro Daniel, donde cedió un parcial.

"Carlitos" se llevó el partido con marcador de 6-1, 6-4 y 6-2 , tras dos horas y 10 minutos de juego.

"He tenido un bajón, he cometido muchos errores. Eso demuestra que hay que tener una mentalidad muy fuerte, que hay que estar concentrado. Pero en general estoy satisfecho con el nivel que he demostrado en este partido", dijo el español finalizada la contienda.

Alcaraz mostró un poco más de lo que es capaz en un torneo donde cada vez tiene más pinta de favorito. El español ahora deberá ahora dar otro paso hacia arriba contra un Lorenzo Musetti (18°) que está completando su mejor actuación en un Grand Slam. El italiano se deshizo del británico Cameron Norrie (13°) por 6-1, 6-2 y 6-4 para acceder a octavos por segunda vez en su carrera.