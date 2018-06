Alexander Zverev: Sabía que iba a perder con Thiem, pero no quería retirarme

El alemán Alexander Zverev, tercero en el ranking mundial, confesó que no se quiso retirar de los cuartos de final de Roland Garros debido a su lesión en el muslo, aunque sabía que no iba a ganar al austríaco Dominic Thiem (8°).

"Planteé retirarme, pero decidí que no quería hacerlo. Todavía menos en unos cuartos de final de un Grand Slam. Sabía que no iba a ganar el partido. Casi no me podía mover. No podía sacar. No podía hacer nada", contó Zverev, después de ser arrollado por Thiem 6-4, 6-2 y 6-1 en menos de dos horas.

"También quería dar mérito a la victoria de Dominic. El merecía estar en las semifinales. Era mejor que acabase el partido con una derrota mía que con un abandono", añadió.

Zverev, de 21 años, contó que empezó a sentir molestias en el cuarto juego del primer set, pero su situación se agravó en la segunda manga.

"Sabía que iba a ser un partido físico, pero mi cuerpo no aguantó", reflejó el joven tenista alemán de origen ruso, quien vino de once horas de partido acumuladas solo en los tres últimos encuentros finalizados en cinco mangas.

Del alcance de la lesión, Zverev dijo que lo desconocía hasta que no sepa el resultado de las pruebas médicas.