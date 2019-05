El "mágico" drop shot de Roger Federer en su victoria por la segunda ronda de Roland Garros

El suizo Roger Federer (3° de la ATP) avanzó a tercera ronda de Roland Garros tras victoria sobre el alemán Oscar Otte (114°), rescatado de la fase previa, con marcadores de 6-4, 6-3 y 6-4 en 1h36'.

Durante el duelo que cimentó su segunda victoria en la arena parisina, el helvético dejó varias jugadas magníficas para el recuerdo, incluido un drop shot casi "quirúrgico", que puedes revisar acá:

Roger Federer highlights, anyone?



With his win over Oscar Otte, the Swiss is headed for a third-round meeting with Casper Ruud. #RG19 pic.twitter.com/yuCTIRYPej