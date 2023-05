La enorme ovación a Gael Monfils tras épico triunfo en Roland Garros

El francés Gael Monfils, 394° en el ranking y exnúmero seis del mundo, recibió una enorme ovación este martes en París, tras lograr una épica victoria ante el argentino Sebastián Báez (42°) en la primera ronda de Roland Garros.

Monfils, querido por el público local, batalló por casi cuatro horas para derrotar con épica al trasandino, por 3-6, 6-3, 7-5, 1-6 y 7-5.

Cuando conquistó el último punto, el público estalló de alegría en el Court "Philippe Chatrier" y celebró la victoria del héroe local como si hubiera sido un golazo en un partido de fútbol.

No, no es un gol. No es un partido de fútbol.



Tampoco es la Copa Davis.



Es el público francés celebrando el triunfo de Gael Monfils.



El sonido ambiente de lo que fue el último punto del partido. pic.twitter.com/SQ77XPmDp3