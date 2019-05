Los resultados de la jornada de este viernes en Roland Garros

Este jueves sigue el desarrollo de Roland Garros, con partidos por la primera de dos dornadas en las que se disputa la tercera ronda del cuadro masculino y femenino.

Revisa los resultados de la jornada:

Singles masculino, tercera ronda

Martin Klizan (ESQ) venció a Lucas Pouille (FRA), por 7-6 (4), 2-6, 6-3, 3-6, 9-7

Key NIshikori (JAP) vs. Laslo Djere (SRB), por 6-4, 6-7(8), 6-3, 4-5

Benoit Paire (FRA) a Pablo Carreño (ESP), por 6-2, 4-6, 7-6(1) (retirada)

Roger Federer (SUI) vs. Casper Ruud, 6-3, 6-1, 0-1

Juan Londero (ARG) vs. Corentin Moutet (FRA), 10:05 horas.

Rafael Nadal (ESP) vs. David Goffin (BEL), 10:25 horas.

Stan Wawrinka (SUI) vs. Grigor Dimitrov (BUL), 11:45 horas.

Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Filip Krajinovic (SRB), 12:25 horas.

Singles femenino, tercera ronda

Petra Martic (CRO) a Karolina Pliskova (RCH), por 6-3 y 6-3.

Madison Keys (EE.UU.) a Priscilla Hon (AUS) por 7-5, 5-7 y 6-3.

Lesia Tsurenko (UCR) a Aleksandra Krunic (SRB) por 5-7, 7-5 y 11-9.

Anastasija Sevastova (LET) a Elise Mertens (BEL), por 6-7(3), 6-4 y 11-9.

Marketa Vondrousova (RCH) a Carla Suárez (ESP), por 6-4 y 6-4.

Kaia Kanepi (EST) a Veronika Kudermetova (RUS), por 4-6, 6-3 y 6-0.

Garbiñe Muguruza (ESP) vs. Elina Svitolina (UCR), 6-3, 3-3

Sloane Stephens (USA) vs. Polona Hercog (ESL), 10:15 horas.

Belinda Bencic (SUI) vs. Donna Vekic (CRO), 10:45 horas.

Johanna Konta (ING) vs. Viktoria Kuzmova (ESL), 11:45 horas.