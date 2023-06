Nadal a Djokovic por su título de Roland Garros: "Muchas felicidades por este increíble logro"

El tenista español Rafael Nadal felicitó este domingo al serbio Novak Djokovic por el "increíble logro" de ganar en el torneo de Roland Garros su vigésimo tercer título en un torneo del Gran Slam.

"Muchas felicidades por este increíble logro, Novak Djokovic. 23 es un número que hace unos años era imposible de pensar, ¡y lo has conseguido! ¡Disfrútalo con tu familia y equipo!", escribe Nadal en su cuenta de Twitter.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻