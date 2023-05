Tenista argentino no se enteró que había ganado su primer partido de Grand Slam

El argentino Thiago Tirante no se enteró este lunes que había ganado su primer partido de un Grand Slam y solo comenzó a percibirlo al ver a su rival, el neerlandés Botic Van De Zandschulp, en la red para saludarle.

"Puede ser el 'blooper' del torneo", reconoció entre risas en declaraciones a la prensa, inmensamente feliz tras un trabajado triunfo en cuatro sets (6-2, 4-6, 6-3 y 6-4) en tres horas y cinco minutos.

Estaba "muy concentrado en el punto por punto", tanto que no miraba a la pantalla "para no cargarme de presión extra", explicó.

En el cuarto set, "yo estaba convencidísimo de que era 4-3 y de que gané ese saque (para) 5-3)", describió la escena.

"Y cuando me fui a sacar la toalla miré al flaco, a ver si estaba tenso, si estaba enojado" por perder el juego, "y lo veo que el flaco estaba en la red", añadió.

"Miré a la pantalla y decía 6-4, me desorienté más, miré a Javi en mi equipo y me dice: Anda a saludarlo", agregó.

"Fui a saludarle para decirle 'perdón no lo hice a propósito, estaba desorientado'", y el neerlandés le respondió "ya terminó el partido". "No me lo podía creer, me sorprendió todo", rememoró.

"Creo que para el partido fue mejor, porque no me cargué de presión extra y pude jugar los puntos un poco más sereno, pero para la felicidad creo que fue peor, porque no tuve tiempo de celebrar ni nada", admitió sonriendo.

Se trata de la primera victoria a nivel ATP, más aún en un Grand Slam, que logra Tirante, de 22 años y surgido de la fase de calificación. "Fue mucho de golpe y todavía no caigo", asumió.

Tirante jugará la segunda ronda ante el ganador del encuentro entre el serbio Dusan Lajovic y el chino Zhizhen Zhang.