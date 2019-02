Serena Williams participó en los premios Oscar con presentación en la categoría de Mejor Película

La tenista estadounidense Serena Williams se lució en la premiación de los Oscars, como una de las ocho presentadoras de la categoría Mejor Película, la más importante de la ceremonia que se realiza en el Dolby Theatre de Los Angeles, California, Estados Unidos.

Williams presentó al film "A Star is Born" que pelea por la máxima estatuilla del cine internacional, siendo la única deportista presente en la versión 91 del evento.

Además, la ex número uno del mundo, también pasó por la Alfombra Roja previa a la ceremonia, codeándose con grandes celebridades mundiales como Lady Gaga, Charlize Theron, Jennifer López, así como también prestigiosos directores y actores cinematográficos.

