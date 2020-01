Daniela Seguel se proclamó campeona del W25 Vero Beach

La tenista chilena Daniela Seguel (262a del ránking WTA) se proclamó campeona del W25 Vero Beach en Estados Unidos, luego de derrotar en la final a la croata Tereza Mrdeza (267a).

El triunfo para la raqueta nacional se dio luego de dos horas y 30 minutos de partido, por parciales de 7-5 y 6-4.

Con la victoria, Seguel suma su primer título de esta temporada 2020, con el que comenzará a dirigir su retorno al top 200 de la clasificación mundial.

La "Pantera" debiera dar el salto a la ubicación 215 desde este lunes según las predicciones.

Daniela Seguel prevails 7-5, 6-4 over Tereza Mrdeza in 2 hours and 30 minutes to take the Vero Beach International Open Singles Title! pic.twitter.com/tsJubqUsKK