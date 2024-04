Jugó la final de Roland Garros: Tenista nacional sorprendió al anunciar su retiro

La chilena Alexa Guarachi sorprendió este jueves al anunciar su retiro del tenis, situación que ella misma dio a conocer tras varios meses alejada de las competencias.

La última presentación de Guarachi fue en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en octubre pasado, mientras que a nivel WTA su último duelo fue en septiembre.

A través de una publicación de Instagram, Guarachi dio a conocer la noticia en el marco de su presentación como directora de un club en Estados Unidos.

"Soy la nueva directora de tenis y pickleball en Watersound Club. Nací y me críe en el área y soy una jugadora de tenis retirada. Fui 11 del mundo, llegué a la final del Abierto de Francia en 2020 e hice cuartos de final en Wimbledon y semifinales del US Open".

"He jugado contra gente que probablemente conoces si sigues el tenis. He jugado contra Serena Williams, Andy Murray, Aryna Sabalenka y Ons Jabeur solo para mencionar algunas. Aquí en Camp Creek haré de directora, así que estaré a cargo de muchos eventos diferentes. También estaré tratando de hacer clínicas y ayudar al crecimiento de la comunidad de tenis y pickeball aquí. Si están interesados en cualquier clínica o incluso en clases conmigo, por favor, no se asusten de llamarme", cerró.

Guarachi llegó a ser 11 del mundo en dobles y uno de sus máximos hitos fue la final de Roland Garros en 2020, junto a la estadounidense Desirae Krawczyk, aunque tambipen ganó seis títulos WTA.