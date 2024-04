Alexander Zverev superó a Borna Coric y avanzó a la tercera ronda en Madrid

El alemán Alexander Zverev (5° de la ATP) logró este viernes dar el paso hacia la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid, esto gracias a su victoria sobre el croata Borna Coric (34°).

La victoria para "Sascha" se dio en dos sets, por parciales de 6-3 y 6-2 tras una hora y 28 minutos de partido.

De esta manera, Zverev se mantiene a paso firme en el certamen español, y en la ronda de los 16 se medirá al canadiense Denis Shapovalov (132°), quien dejó en el camino al argentino Tomás Etcheverry (27°).

