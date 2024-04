Alexandre Müller hizo una curiosa petición tras perder en Barcelona

Casper Ruud (6° del ranking ATP) venció al francés Alexandre Müller (110°) por parciales de 6-3 y 6-4 por la tercera ronda del torneo Conde de Godó en Barcelona y tras la derrota el tenista galo, a través de sus redes sociales, le pidió a la ATP que deje de hacerle controles antidoping todas las semanas.

En octavos de final del Conde de Godó, Casper Ruud se deberá enfrentar al australiano Jordan Thompson (33°) este jueves en horario por confirmar.

La Curiosa Petición de Alexandre Müller a la ATP

Tras perder el encuentro el francés publicó en sus redes sociales un particular mensaje dirigido a la ATP, "Hola, ATP, no sé si sabes quién soy pero me gustaría que pararan los controles antidoping cada semana, no perdería en primera o segunda ronda cada semana si estuviera dopado, muchas gracias", escribió Alexandre Müller en la plataforma "x".

Revisa la publicación del francés acá

hello @atptour , I don't know if you know me but I would like the anti-doping controls every week to stop, I wouldn't lose in the first or second round every week if I was doped thank you so much ☺️