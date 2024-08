Alexei Popyrin toca el cielo en el Masters de Montreal

El Masters 1000 de Montreal llegó a su fin este lunes y llevó a la gloria al australiano Alexei Popyrin, quien dio la gran sorpresa de los últimos días en el circuito al conquistar el título de campeón del certamen canadiense.

El tenista oceánico se quedó con su primer trofeo de un Masters 1000, además de convertirse en el primer jugador de su país en lograr un torneo de esta categoría desde su compatriota Lleyton Hewitt en 2003.

Popyrin se impuso en la final al exhibir un contundente tenis ante el ruso Andrey Rublev, quien llegaba como favorito a esta definición. Sin embargo, la balanza se inclinó en favor del de Sidney por parciales de 6-2 y 6-4 en 1 hora y 31 minutos de juego.

