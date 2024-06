Como la gran estrella que es: Así recibieron en Italia al número uno del mundo Jannik Sinner

El italiano Jannik Sinner llegó a su país tras oficializarse su llegada al número uno del mundo, donde fue recibido como una gran estrella.

Sinner fue ovacionado por un importante grupo de personas, que llegaron con banderas y artefactos de animación.

El jugador dio palabras, se sacó fotos y compartió con los fanáticos y niños de su nación, que por primera vez pueden decir que tienen un líder de la ATP en la Era Abierta del tenis.

From the courts of Melbourne to the streets of Italy 🇦🇺 🏆 🇮🇹



Congrats on your rise to world No.1, @janniksin! pic.twitter.com/VuJX8HDOvA