Español Alejandro Davidovich y el local Thiago Wild vivieron polémico y extenso partido en Río

El lunes el ATP de Río de Janeiro vivió una curiosa jornada en la cual se disputó el partido más largo de su historia, el del local Thiago Wild (206° de la ATP) contra el español Alejandro Davidovich (90°), el que además tuvo otros componentes.

Davidovich fue vencido por el brasileño en un duelo entre jóvenes promesas que se extendió por 3h49'' y quedó inscrito como el máx extenso de todas sus ediciones.

Wild, de 19 años, terminó imponiéndose por 5-7, 7-6 (7-3) y 7-5 tras salvar tres match points en un partido interrumpido por discusiones, provocaciones, jugadas desleales y airadas protestas del español por el mal comportamiento del público brasileño.

- Revisa algunas de las discusiones:

The third set will be interesting. pic.twitter.com/tPC7VQ1EbQ