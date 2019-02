Guido Pella superó a Pablo Cuevas y se convirtió en finalista del ATP de Córdoba

Guido Pella extinguió lo que parecía un repunte de Pablo Cuevas y tras batallar a lo largo de tres sets acabó reclamando el boleto a la final del ATP 250 de Córdoba.

El bonaerense, 59° de la clasificación mundial, doblegó el servicio del uruguayo (92°) en dos ocasiones durante el primer set para firmar un 6-1.

Pese al golpe a la moral, Cuevas superó un complicado inicio en la siguiente manga para ganarle el saque a su contrincante en el segundo game. Protegiendo esa ventaja consiguió igualar el global con un 3-6.

Pella, que no había jugado más de dos sets en todo el torneo, retomó su mejor nivel y sacudió nuevamente con un break en el segundo juego. Tuvo opciones de volver a quebrar en el sexto y en el octavo, pero acabó por resolver todo con su propia mano para llevarse el partido con un definitivo 6-3.

En la otra llave de semifinales, Juan Londero (112°) venció por 6-1 y 6-0 a Federico Delbonis (77°).

La definición del título entre los dos argentinos se llevará a cabo este domingo.

Pella power!



🙌🙌 @guido_pella outlasts Pablo Cuevas 6-1 3-6 6-3 to set an all-🇦🇷 final at the inaugural #CordobaOpen. pic.twitter.com/PXl4lxu1Ae