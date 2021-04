Hubert Hurkacz redondeó la sorpresa y conquistó el Masters de Miami tras batir a Jannik Sinner

El polaco Hubert Hurkacz, 37° en el ranking mundial, redondeó la sorpresa en Miami para lograr su primer título en un Masters 1.000, al vencer al italiano Jannik Sinner (31°) por 7-6(4) y 6-4, después de una hora y 46 minutos de partido en la final.

The moment @HubertHurkacz claimed his first Masters 1000 title, 7-6, 6-4 over Jannik Sinner. #MiamiOpen pic.twitter.com/6etEMhu1qQ