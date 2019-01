Kei Nishikori terminó su mala racha en finales y conquistó el título en el ATP de Brisbane

El japonés Kei Nishikori, noveno en el ranking y segundo cabeza de serie, conquistó el título del ATP de Brisbane tras vencer al ruso Daniil Medvedev (16°), cuarto favorito, por un reñido 6-4, 4-6 y 6-2 y rompió la racha de nueve finales perdidas consecutivas que arrastraba desde febrero de 2016.

En una repetición de la final de Tokio del pasado año, donde Medvedev ganó, Nishikori se impuso en dos horas y cuatro minutos de lucha, para hacerse con el duodécimo título de su carrera.

Ambos jugadores comenzaron especulativos la final escudados en un seguro servicio y en largos intercambios sin arriesgar demasiado.

El joven ruso dio el primer en dar un paso adelante para romper la monotonía y afianzarse con el primer quiebre, pero la respuesta del nipón fue inmediata y volteó el marcador.

Tras el 6-4 favorable al japonés en el primer servicio, Medvedev retomó la eficiencia en el servicio y con agresividad se quedó con la segunda manga.

Medvedev, más justo de fuerzas que su rival, acusó el cansancio y cedió en el set definitivo ante Nishikori, quien mantuvo la serenidad desde el primer momento, aguantó las últimas embestidas del ruso en forma de orgullo para coronarse campeón en suelo australiano.

K E I 🏆@keinishikori is a @ATP_Tour champion again with a 6-4 3-6 6-2 triumph over Daniil Medvedev, his first title since Feb. 2016 and 12th overall



📝 https://t.co/Q0TAsESVXI #BrisbaneTennis pic.twitter.com/rigAYGXimj