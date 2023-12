La ATP eligió los 10 mejores puntos del año: Hurkacz lidera el listado

La ATP dio a conocer este sábado su ranking con los 10 mejores puntos de encuentros disputados durante el 2023, el que es liderado por el polaco Hubert Hurkacz.

El tenista europeo se hizo acreedor de la distinción por una tremenda jugada "gran willy" en su partido de semifinales del torneo de Marsella contra Alexander Bublik, duelo que ganó por 6-4 y 7-6(4) en un certamen del que se coronó campeón.

El segundo lugar de la lista está en manos de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en un duelo de Acapulco contra Mackenzie McDonald y Ben Shelton, mientras la tercera posición es del italiano Flavio Cobolli en un lance contra su compatriota Luca Nardipor las Finales de Next Gen.

Hurkacz también figura en el noveno lugar por una acción ante Tallon Griekspoor en Halle.

Revisa el listado, donde también están Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Frances Tiafoe y Grigor Dimitrov:

Sit back, relax and enjoy the best shots of 2023! 🔥



Which shot left you in awe? 👇#SeasonWrapped pic.twitter.com/3Jartxrw1f