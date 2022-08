La cuarta jornada de Washington fue aplazada para este viernes por lluvia

La cuarta jornada de Washington fue aplazada para este viernes, debido a la lluvia, que en un momento atrasó por minutos los partidos, pero finalmente terminó por trasladarla un día.

Se estaban jugando los partidos Grigor Dimitrov-Sebastian Korda, Nick Kyrgios-Reilly Opelka y Botic Van de Zandschulp-Frances Tiafoe, los que no se pudieron terminar este jueves.

Todos fueron reprogramados para primeras horas del quinto día de la semana.

👀 A rainy day always brings double the fun the next 🤩



Friday’s OOP is here and there’s twice as many opportunities to see your favorite 🌟 in action!



Get your tickets now 👉 https://t.co/6pSNoJQuHi pic.twitter.com/PXxWWiZNQg