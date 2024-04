Auger Aliassime “da de baja” a Casper Ruud, uno de los favoritos del Masters 1.000 de Madrid

El canadiense Félix Auger-Aliassime, 35° del ranking ATP, avanzó a la ronda de los 8 mejores del Masters 1.000 de Madrid con una trabajada victoria sobre uno de los favoritos del torneo, Casper Ruud (6°) por 6-4 y 7-5.

Tras la victoria sobre el europeo, el norteamericano mejoró sus números contra un top ten y consolidó su segunda victoria contra un rival de ese nivel en nueve duelos sobre arcilla. Al ingresar a los cuartos de final en Madrid, Auger-Aliassime sella su segunda mejor racha de su carrera desde Indian Wells 2023, donde avanzó hasta la misma instancia en un Masters 1.000.

Respecto a Ruud, todo hace parecer que su objetivo principal es llegar a Roland Garros en las mejores condiciones posibles, tomando en consideración que ha jugado dos finales consecutivas frente al griego Stéfanos Tsitsipás, en Montecarlo y Barcelona, donde la primera la perdió y la segunda la ganó.

Félix Auger-Aliassime tendrá un difícil partido de cuartos de final, enfrentando al italiano Jannik Sinner, actual número dos del mundo, el próximo jueves en horario a definir.

