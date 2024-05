Novak Djokovic espera por Hanfmann o Murray en el ATP de Ginebra

Novak Djokovic, número uno del mundo, espera rival para hacer su debut en el ATP de Ginebra, Suiza, certamen que sirve de preparación para Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

El serbio aceptó una invitación de los organizadores para ser parte del torneo que se disputará desde este lunes y hasta el 25 de mayo y que tiene categoría ATP 250.

Djokovic jugará frente al vencedor del partido que este lunes se suspendió por lluvia y que animan el alemán Yannick Hanfmann (85°) y el británico Andy Murray (75°) y que tiene en ventaja al germano por 7-5 y 4-1.

El número uno del mundo no tiene enfrentamientos previos ante Hanfmann. Todo lo contrario es ante Andy Murray, quienes se han medido en 36 ocasiones, con 25 triunfos para el serbio.

Andy Murray's match against Yannick Hanfmann has been SUSPENDED due to the weather 🌧😲 pic.twitter.com/v79oZQEMH1