Carlos Alcaraz barrió con Novak Djokovic y es Bicampón en Wimbledon

En la previa del partido entre Carlos Alcaraz (3° ATP) y Novak Djokovic (2°), el español aparecía como gran favorito para campeonar en Wimbledon.

El murciano hizo gala de ese favoritismo desde el primer momento y con mucha fuerza, agilidad, rapidez y buenos golpes barrió con Novak Djokovic y se impuso por parciales de 6-2, 6-2 y 7-6.

Carlos Alcaraz tuvo un comienzo arrollador, el murciano batalló 14 minutos en el primer game del partido para romper el servicio de Djokovic. Después volvió a quebrar el servicio del serbio en el quinto game y eso fue suficiente para ganar la primera manga por 6 a 2 en 40 minutos de juego.

El segundo parcial comenzó de la misma manera. Alcaraz muy agresivo consiguiendo un rompimiento en el primer juego y administrando la ventaja. Djokovic encontró la fórmula para incomodar al español, moviéndolo de lado a lado y cuando mejor estaba jugando el serbio cometió tres errores consecutivos en el séptimo game y Alcaraz logró el segundo quiebre el set y luego con su servicio cerró el parcial por 6 a 2.

En el tercer set Djokovic comenzó ganando su servicio y poniéndose en ventaja por primera vez en el encuentro.

Ambos tenistas estuvieron muy firmes ganando su servicio hasta el noveno juego cuando Alcaraz quiebra una vez más el servicio de Djokovic y quedó con la ventaja de 5 a 4 en el set y con su servicio para ganar el partido.

En el décimo juego el murciano estuvo 40-0 arriba y Nole apareció en ese instante, volteando el marcador y quebrando por primera vez el servicio de Alcaraz.

El duelo llegó hasta el tie break y ahí Alcaraz estuvo muy sólido y lo ganó 7 a 4 y cerró el partido a su favor por parciales de 6-2, 6-2 y 7-6.

To win here is special. To defend here is elite.



Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn