Kate Middleton reapareció en la final de Wimbledon y fue ovacionada por el público

El tradicional torneo de Wimbledon, no sólo es una instancia para reunir a los grandes tenistas que se enfrentan en el césped, sino que también es una instancia para que fanáticos del deporte blanco disfruten de las y los mejores referentes del tenis mundial.

Durante los días de competencia se ha visto a personalidades del cine, la música, el deporte, y este domingo en la previa de la final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, hubo una gran reaparición que ha causado revuelo en el mundo.

La princesa de Gales hizo su segunda aparición pública desde que reveló que padece de cáncer en marzo pasado. En un comunicado del Palacio de Kensington, se había anunciado su presencia para la definición del título.

Kate Middleton fue recibida con una gran ovación por parte del público del Court Central del All England Lawn Tennis en Croquet Club, y además será la encargada de entregar el trofeo al ganador de la final.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales 💜#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P