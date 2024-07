Barbora Krejčíková hizo historia al alcanzar el título en la final femenina de Wimbledon

La tenista checa Barbora Krejčíková (32° de la WTA) hizo historia en el circuito femenino al alcanzar el título en la final femenina de Wimbledon 2024, el tercer Grand Slam de la temporada.

Krejčíková, excampeona de Roland Garros y número 2 del mundo, logró conseguir su segundo título importante tras el conseguido en la arcilla parisina 2021, tras superar por parciales de 6-2, 2-6 y 6-4 a la italiana Jasmine Paolini (7°), quien pese al resultado, se convirtió en la primera jugadora italiana en llegar a la final de Wimbledon.

El partido empezó muy bien para Krejčíková, ya que ganó con facilidad el primer set de la final del tradicional certamen inglés. Sin embargo, Jasmine Paolini supo reaccionar y remontó en el segundo parcial, extendiendo la definición a un tercer set.

En el capítulo final del partido se vio el mejor tenis de las dos jugadoras hasta que la italiana cedió su servicio en el séptimo juego y eso le permitió a la checa conseguir su primer título en el césped inglés.

A dream realised ✨



Barbora Krejcikova is a #Wimbledon singles champion for the first time, defeating Jasmine Paolini 6-2, 2-6, 6-4 🇨🇿 🏆 pic.twitter.com/k15QgL7Buz