Medvedev se despidió en octavos de Montecarlo en un nuevo día de furia

El ruso Daniil Medvedev (4° en el ranking de la ATP) dijo adiós en octavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo tras perder ante su compatriota Karen Khachanov (17°), en una nueva jornada de furia.

El exnúmero uno del mundo cayó por parciales de 6-3 y 7-5, en un encuentro que se extendió por una hora y 54 minutos, con cuatro quiebres en contra y solo dos a favor.

En este último rompimiento que sufrió, Medvedev perdió la calma al reclamar una pelota dudosa que lo puso 15-40 en contra, explotando contra el umpire.

"¿Quién tomará medidas? Ayer, la pelota estaba fuera. Hoy, esta pelota vuelve a estar fuera. ¿Quién asumirá la responsabilidad? No es mi responsabilidad arbitrar los partidos. Es este tipo con lentes (el delegado del torneo). No necesita lentes porque no ve nada. Son 15-30 y 5-5. ¿Por qué? Es el segundo día consecutivo. Abre tus ojos. Abre tus malditos ojos. Haz algo. Está fuera", expresó con gritos Daniil.

Además, lanzó su raqueta lejos en un momento muy tenso en la capital del principado de Mónaco.

Vamos a resumir el show de hoy de Medvedev🐐:

Khachanov se instaló en la ronda de ocho mejores del certamen, en el que tendrá sí o sí enfrentará un desafío mayúsculo, dado que se medirá al ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev (5°) y el griego Stefanos Tsitsipas (12°).