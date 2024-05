Daniil Medvedev debió retirarse por lesión de su partido en cuartos de final en Madrid

El ruso Daniil Medvedev (4° de la ATP) vio forzado su adiós este jueves al Masters 1.000 de Madrid, esto al tener que retirarse por lesión en su partido de cuartos de final.

El moscovita optó por abandonar el encuentro ante el checo Jiri Lehecka, una vez terminado el primer set que había perdido por 6-4 en 34 minutos de juego.

Fueron dos veces las que Medvedev requirió de la asistencia médica en el partido por problemas en su aductor derecho. Primero, fue hasta los vestuarios para ser atendido cuando ganaba 3-2, y luego volvió a pedir ayuda al terminar el séptimo juego. Finalmente, optó por dejar el duelo.

Con esta lesión, el que era tercer favorito en Madrid suma además una preocupación de cara a la próxima semana, ya que se disputará el Masters 1.000 de Roma y es defensor del título en aquel certamen.

Por su lado Lehecka se instaló en semifinales en la Caja Mágica y enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime, quien accedió a esta etapa al verse beneficiado por el también retiro del italiano Jannik Sinner.

🇨🇿 @jirilehecka progresses the #MMOPEN semi-finals after Medvedev withdraws due to injury.



The World No. 31 will now take on Auger-Aliassime for a place in the final.



Wishing you a speedy recovery, @DaniilMedwed! pic.twitter.com/AstWUq6xrS