Nadal detalló problema físico tras la final de Indian Wells: Cuando intento respirar es doloroso

Rafael Nadal (4°), quien perdió este domingo la final de Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz (20°), detalló tras el partido los problemas físicos que sufrió durante el encuentro y que le impiden respirar con normalidad.

"Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí. Cuando intento moverme y respirar es doloroso e incómodo", explicó a los medios el español.

"No sé si es algo en las costillas. Cuando respiro y me muevo es como si tuviera un aguja dentro todo el tiempo. Me hace sentir un poco mareado, porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho, no es solo por dolor: No me siento muy bien porque afecta mi respiración", agregó.

Pese a su complicado estado, Nadal evitó restar méritos a su rival, ganador en el desierto californiano.

"No es el momento de hablar de esto, honestamente. Incluso si es obvio que no podía hacer las cosas normales hoy. Es una final. Lo intenté. Perdí contra un gran jugador. No es el día de hablar de qué pasa conmigo. Es su día y no necesitamos esconder eso en mis comentarios", sentenció.