Nick Kyrgios vivió polémico encontrón con el umpire en duelo ante Jannik Sinner

El australiano Nick Kyrgios perdió ante el italiano Jannik Sinner en Miami, por 7-6(3) y 6-3, pero hizo noticia por un encontrón con el umpire Carlos Bernardes, en el que lanzó varias veces su raqueta al suelo.

El oceánico acabó enfurecido el primer set, perdido en el desempate, y el juez le castigó por romper su raqueta con un juego de desventaja en el segundo parcial.

Perdió por decisión del juez el primer juego, en el que sacaría, y pagó esa rotura con la derrota frente a un Sinner.

Tras el partido aclaró en redes que su enojo no era contra su rival, "uno de mis jugadores favoritos y que fue demasiado bueno".

"Apunto todo esto a un umpire que claramente no es lo suficientemente bueno para estar haciendo estos partidos. Nada más que un tiró de orejas para él, ¿cierto? Qué chiste", dijo Kyrgios.

Don’t get it twisted. I got mad respect for @janniksin ⚡️⚡️ he is one of my favourite players and he was TOO GOOD. I am aiming all of this at an umpire who clearly ISNT GOOD ENOUGH to be doing these matches. Nothing but a slap on the wrist for him right? What a joke.