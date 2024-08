Oficial: Alexander Zverev estará presente en dos importantes ATP sudamericanos

El tenis sudamericano celebra una gran noticia: Alexander Zverev, número cuatro del mundo, participará en el ATP de Río de Janeiro y en el de Buenos Aires para 2025.

Este lunes, se anunció que Zverev jugará en el ATP 500 de Río de Janeiro en 2025. El alemán, debutará en la gira de arcilla sudamericana.

'Sascha' mostró su entusiasmo en un video, destacando la belleza de Río y recordando su participación en la Copa Davis en 2022. Será su primera vez en la gira de arcilla en Sudamérica. "Estoy muy contento de volver a Río, es una de las ciudades más bonitas del mundo. Espero verlos a todos por allá".

ALEXANDER ZVEREV NO RIO OPEN 2025! 🔥



Vocês sabem que a gente só trabalha com novidades por aqui, né? 😉 E para a 11ª edição não poderia ser diferente: Alexander Zverev está confirmadíssimo para estrear nas nossas quadras no ano que vem! See you soon, @AlexZverev 🇧🇷 pic.twitter.com/TmPdGEbJId