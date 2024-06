Se suspende el partido entre Matteo Berrettini y Alex Michelsen en el ATP de Halle

La jornada en el ATP 500 de Halle ha estado un poco accidentada y fue necesario reagendar algunos encuentros por culpa de la lluvia, por lo que mañana (miércoles) se jugarán los dos partidos por jugar en las canchas exteriores.

El duelo entre Matteo Berrettini (65° del ranking de la ATP) y Alex Michelsen (61°) que se debía jugar durante la mañana de Chile, se jugará finalmente este miércoles en el primer turno de la pista 1.

La misma situación ocurrió con el partido entre su compatriota Luciano Darderi (34°) vs. Jan Lennard Struff (41°), que se jugará mañana también, en el primer turno de la OWL Arena, lugar que albergó el resto de los partidos suspendidos gracias a su cubierta.

Come non detto!



Inizia a piovere ad Halle: mentre il centrale è dotato di copertura, sul Court 1 non si può far altro che aspettare che finisca di piovere. pic.twitter.com/2yKmufYU9K