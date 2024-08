Sinner dejó a Zverev sin final en el Masters 1000 de Cincinnati

Jannik Sinner venció a Alexander Zverev en las semifinales del ATP de Cincinnati 2024, después de más tres horas de partido. El italiano se quedó con el triunfo con un marcador de 7-6(9), 5-7 y 7-6(4).

El diestro de 22 años no vencía desde Roland Garros 2020 al tenista alemán, y esta será la primera final sobre pistas rápidas desde abril cuando fue campeón del Masters 1000 de Miami. Sinner además es el primer italiano en alcanzar la final del torneo.

