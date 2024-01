Zverev remarcó respaldo del Consejo de Jugadores ante juicio por violencia doméstica

Luego de su debut en el Abierto de Australia, el alemán Alexander Zverev abordó la polémica tras la programación para el juicio en su contra por violencia intrafamiliar y su cuestionado rol como representante en el Consejo de Jugadores de la ATP en medio de la controversia.

En conferencia de prensa se le consultó si era apropiado seguir en su cargo, obtenido recientemente por votación de sus colegas, a lo que respondió "¿por qué no iba a ser así?".

"Creo que tengo la confianza de mis compañeros. Nadie me ha dicho nada, no tengo ninguna razón para no creer eso", añadió.

"Algunos en realidad están más interesados en escribir sobre la historia y en los clicks que en la verdad real", apuntó frente a los cuestionamientos de la prensa en el tenso post partido.

Varios tenistas optaron por el silencio sobre el caso Zverev durante el presente Abierto de Australia. El griego Stefanos Tsitsipas (7) señaló que "no dirá nada al respecto" pues "desconozco la situación por completo y no tengo nada que comentar".

Por otro lado, Casper Ruud (11°) dijo que "no he tenido mucho tiempo para pensar en ello y no tengo una opinión", mientras para Cameron Norrie (22°) es "difícil comentar".

El búlgaro Gigor Dimitrov (13°), también miembro del Consejo de Jugadores, señaló que "este es un tema sobre el que todos deben sentarse juntos y discutir todo eso. Ese es mi mensaje en ese sentido. Personalmente, no lo sabía. Si le preguntan a todos los demás, supongo que todos nos sentaremos y hablaremos de ello".

El comentarista Ben Rothenberg abordó con una mirada crítica a Zverev, destacando que el Abierto de Australia no ha promocionado al tenista tras conocerse la fecha para el juicio, lo que en su opinión "debería mostrar a otras organizaciones qué se puede hacer" ante casos similares.

También celebró la pregunta en conferencia que incomodó al deportista alemán y agregó en X (exTwitter) que el interés por el caso aumentó y "abrió paso de una manera diferente" sólo porque Zverev pasó a formar parte del Consejo.

I am not been the reporter asking players about Zverev today at #AusOpen, but I’m grateful to the one who has (who is not a tennis reporter by trade, probably why he can see with fresh eyes how absurd the facts are).



Players *should* be made uncomfortable about this situation. https://t.co/u1k0lLwoaZ — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 16, 2024

Not a single tweet about Zverev's match from the @AustralianOpen's Twitter account tonight, which should show other orgs it can be done.



Every Q Zverev got in English press was about whether it was appropriate to serve on the ATP player council while awaiting his criminal trial. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 16, 2024

I have gotten more media requests to talk about Zverev in the last day than in any previous 24-hour period, easily.



I guess the audacious overstep of a man awaiting criminal trial being elected by his peers to a leadership role mid-#AusOpen broke through in a different way. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 17, 2024

Incluso, la líder del ranking WTA Iga Swiatek tuvo palabras para la polémica en el circuito masculino y dijo que "no es bueno que un jugador que se enfrenta a cargos como ese sea ascendido (al Consejo de Jugadores)".

Alexander Zverev será juzgado en Berlín desde el 31 de mayo, en pleno Rolad Garros, por acusaciones de su expareja, Brenda Patea, de violencia intrafamiliar e intento de asfixia a su hija.

El tenista se ha declarado inocente y rechazó el pago de una multa de 450.000 euros en octubre de 2023, por lo que la acción pasó a la intancia de comparecencia.