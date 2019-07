Corcho de botella de champaña generó interrupción en un partido en Wimbledon

Un curioso momento se vivió este viernes en Wimbledon, porque el duelo que enfrentó al francés Benoit Paire (32° ranking ATP) con el checo Jiri Vesely (124°) tuvo que detenerse debido al corcho de una botella de champagne que cayó a la cancha mientras disputaban un punto.

Se jugaba el segundo set cuando el juez del partido Gianluca Moscarella gritó "let, let, let", deteniendo las acciones y llamando de forma rápida los ballboys para sacar un corcho que cayó desde el público hasta la pista.

Luego de esto, el arbitró anunció: "Damas y caballeros, para respetar a ambos jugadores, disfruten su champaña, pero por favor no lo abran en la cancha".

El partido, que continuó disputándose de forma normal, dejó como ganador a Paire por 5-7, 7-6 (5), 6-3 y 7-6 (2) ante Vesely.