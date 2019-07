El punto imposible con el que deslumbró Roger Federer en Wimbledon

El tenista suizo Roger Federer (3° de la ATP) avanzó a octavos de final de Wimbledon gracias a un gran triunfo sobre el francés Lucas Pouille (28°) por 7-5, 6-2 y 7-6 (4), en un partido en el que realizó un punto imposible que demuestra su vigencia.

It’s hard to stop @rogerfederer in this kind of form…



The Swiss defeats Lucas Pouille 7-5, 6-2, 7-6(4) to notch his 350th match win at Grand Slams - the first player in history to reach the milestone#Wimbledon pic.twitter.com/A1sBL0HS5L