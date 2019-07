Roger Federer y Rafael Nadal coincidieron en práctica dominical en Wimbledon

La jornada dominical en Wimbledon estuvo marcada por la presencia de varias figuras del tenis que aprovecharon de entrenar con miras a los próximos partidos de esta semana, siendo el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal quienes se robaron las miradas al coincidir en la práctica.

También el serbio Novak Djokovic y la estadounidense Serena Williams estuvieron presentes en el All England Lawn Tennis Club.

Los partidos de octavos de final del torneo en el cuadro masculino y femenino darán inicio este lunes.

You never know who you might bump into at practice on Middle Sunday... #Wimbledon pic.twitter.com/embQSuTYaj

While our courts get a rest on Middle Sunday, the stars of the show are still hard at work...#Wimbledon pic.twitter.com/uMQloX1MAX