Tomás Barrios luego de entrar a Wimbledon: Hice mi tenis para disfrutar el momento

El tenista chileno Tomás Barrios (210° de la ATP) comentó el histórico triunfo que le permitió entrar por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam y aseguró que trató de olvidarse del marcador para disfrutar el momento y hacer su tenis.

Tras la victoria ante el polaco Kamil Majchrzak (105°), Barrios explicó en conferencia de prensa que fue "el mejor partido de mi carrera, más allá del ranking, por las circunstancias de un rival juega muy bien en pasto, fue un partido muy mental".

"El partido pasó por muchas etapas, en un momento comenzó a tirar desde el fondo, me puse nervioso en el segundo set y al final opté por jugar punto a punto, dejé de pensar en el marcador y en el momento. Empecé a hacer mi tenis y a disfrutar el momento", añadió.

"Muchas veces me preocupaba del partido, y terminaba jugando a no perder el tie-break. Ahora entro de manera agresiva para meter presión y he tenido un poco de suerte también", complementó en relación a los cinco desempates que ha ganado esta semana.