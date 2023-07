El desconsolado llanto de Ons Jabeur tras perder la final de Wimbledon ante Vondrousova

La tunecina Ons Jabeur, 6a de la WTA, perdió la final de Wimbledon este sábado a manos de la checa Marketa Vondrousova (42a) por un doble 6-4, y en la ceremonia de premiación rompió en llanto al haber estado cerca de conquistar el Grand Slam londinense.

Luego de dar unas palabras y bajo una gran ovación del All England Club, la jugadora africana no pudo contener la emoción y se vio bastante acongojada por haber tropezado en su intento de proclamarse campeona del certamen.

- El llanto de Jabeur tras perder la final de Wimbledon:

Heartbreak for Ons Jabeur. She came so close again.#Wimbledon pic.twitter.com/gSEb945ClE