Sabalenka sacó pasajes a la final del Masters 1.000 de Madrid en trabajado partido

La segunda semifinal del Masters 1.000 de Madrid tenía al frente a dos top cinco del circuito femenino, la kazaja Elena Rybakina (4 de la WTA) frente a la rusa Aryna Sabalenka (2a), que buscaban llegar a la disputa del título frente a Iga Swiatek (1a).

El primer set fue demoledor para Rybakina, que puso en el marcador un contundente 6-1 a su favor. Pero, Sabalenka supo enrielar el match y emparejó las cifras, con mucho trabajo de por medio, al llevarse el segundo capítulo por 7-5.

El tercer set pasó a ser digno de definir a una finalista. Juego emparejado, puntos disputados, y un desenlace incierto. Bajo ese escenario no hubo otra forma que determinar la ganadora que en el tie break. Allí Sabalenka sacó mínima ventaja y aprovechó la oportunidad presentada. 7-5 en ese desempate para dejar el guarismo definitivo a su favor 1-6; 7-5 y 7-6 (5). Dos horas 17 minutos de partido y Swiatek en el horizonte, para festejar el paso a la final de Madrid.

