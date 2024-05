Aryna Sabalenka se metió en la final de Masters 1000 de Roma

El Masters 1000 de Roma ya tiene sus finalistas del cuadro femenino, luego que en la jornada vespertina de este jueves la bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos del mundo, ganara su partido a la estadounidense Danielle Collins.

Sabalenka cerró la jornada en el Foro Itálico con la victoria sobre la norteamericana por parciales de 7-5 y 6-2, y tal cual expresa el marcador, en el segundo set tuvo poca oposición para concretar su paso a la disputa por el título.

En la final Sabalenka chocará con la polaca Iga Swiatek, número uno del ranking, que este jueves derrotó a la estadounidense Cori Gauff por 6-4 y 6-3, por lo que reeditarán lo vivido en la disputa por el cetro del Masters 1000 de Madrid, donde el triunfo fue para Swiatek en tres sets.

