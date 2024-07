Sorpresa: Iga Swiatek se despidió en tercera ronda de Wimbledon

Iga Swiatek finalizó su participación en tercera ronda de Wimbledon tras caer frente a la kasaja Yúliya Putintseva por parciales de 6-3, 1-6 y 2-6, por lo que el Grand Slam se queda sin su principal figura en los singles femenino.

Previo al certamen la tenista polaca realizó gira europea de en arcilla donde ganó en el Madrid Open, Roma y Roland Garros. Se bajó después del WTA 500 de Berlín por cansancio en lo que era el torneo preparatorio para la cita londinense.

Phenomenal Putintseva 😲@PutintsevaYulia upsets world No.1 Iga Swiatek 3-6, 6-1, 6-2 in a stunning performance to advance to the fourth round! 👏#Wimbledon pic.twitter.com/lUquT4mBDH