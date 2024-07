Alexander Zverev le hizo una inusual propuesta a Pep Guardiola en Wimbledon

Alexander Zverev, número cuatro del ranking de la ATP, avanzó a octavos de Wimbledon tras vencer al local Cameron Norrie. El alemán, tras avanzar de ronda, se dirigió a Pep Guardiola, entrenador del Manchester City estuvo presente en el 'Royal Box' junto a su mujer e hija.

"Si te cansas del fútbol puedes venir a entrenarme cuando quieras. Cuando he visto a una leyenda como Pep me he puesto súper nervioso. Ha sido un honor jugar delante tuyo. Por cierto, el Bayern de Múnich necesita entrenador", contaba Sascha en el micrófono de la pista central del All England Club.

Guardiola no es el único personaje del mundo del fútbol que estuvo presente este sábado en la Catedral del tenis. En las tribunas también se pudo ver a Roger Federer, Mats Hummels, David Beckham y Andriy Shevchenko.

