Alexander Zverev "sobrevivió" a una tremenda caída y avanzó tras un ETERNO tie break en Wimbledon

Alexander Zverev debió pasar de todo para avanzar a los octavos de final de Wimbledon con victoria sobre el local Cameron Norrie.

El germano se impuso por parciales de 6-4, 6-4 y 7-6(15) en un duelo que se extendió por dos horas y media de juego.

After a mammoth third set tie-break, Alexander Zverev triumphs 👏



The No.4 seed beats Cameron Norrie 6-4, 6-4, 7-6(15)