Paula Badosa impactó tras confesar problema que podría dejarla sin jugar tenis profesional

El tenis femenino recibió una noticia impactante este miércoles 24 de abril, sorpresiva y bastante compleja para la afectada, la jugadora española Paula Badosa (101a de la WTA).

La también novia del griego Stefanos Tsitsipas, quien cayó esta semana en la primera ronda del Masters 100 de Madrid, dio a conocer el problema de salud que padece y que pone en riesgo su carrera tenística.

"He estado sufriendo mucho con la lesión de espalda porque es crónica. Estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Dolor cero es muy difícil, pero lo estoy llevando lo mejor posible", declaró en diálogo con el medio español Sport.

"Si me permite entrar a la pista y competir ya habré ganado. Si tengo que hacerme este tratamiento lo haré para alargar mi carrera lo máximo posible. Obviamente, cuando entro a una pista y me viene algún dolor es algo duro para mí y estos últimos 11 meses he entrenado y sólo he durado 20 minutos", detalló.