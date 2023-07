Zhang Shuai se retiró con desconsolado llanto en el WTA de Budapest tras sufrir gesto antideportivo

La tenista china Shuai Zhang protagonizó una triste imagen este martes en el WTA de Budapest, tras retirarse con un desconsolado llanto tras sufrir un grosero error de la jueza de línea, experimentar gestos antideportivos de su rival, la húngara Amarissa Kiara Toth, y recibir las burlas del público local.

Cuando estaban igualadas 5-5, Zhang devolvió un golpe con un drive de derecha, pero la pelota justo picó en los límites de la cancha. Sin embargo, la juez de línea lo dio afuera, perjudicando a la asiática.

I went to check the controversial point between Shuai Zhang and Kiara Toth and I really don't have words for how bad the umpire was for this mark. @WTA it's really time you do something and investigate these, they can't make such big mistakes at this level. This is pure robbery pic.twitter.com/2jr6MY3tDU — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) July 18, 2023

En medio de los reclamos, Toth eliminó la marca en la arcilla con su zapatilla, descolocando mucho más a Zhang, quien no podía creer lo que estaba observando.

erasing the ball mark and celebrating when your opponent retires from the match is a new low for sportsmanship in tennispic.twitter.com/lU3ORaGL7T — Ryan (@Some1NamedRyan) July 18, 2023

Zhang, con todo en contra, perdió el juego y comenzó a llorar, frustrada por la situación, bajo una fuerte presión en el recinto.

This is so heartbreaking, she called the physio and I think she just couldn't handle the pressure and the feelings as she started crying so she retired from the match, the reaction from the crowd and especially Toth, loss for words. She didn't deserve to be treated like this 😪 pic.twitter.com/QVzqgPO7yy — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) July 18, 2023

Finalmente, la jugadora decidió no seguir jugando, y se retiró desconsolada, despidiéndose con frialdad de la jueza de línea y su rival, quien no dudó en alzar los brazos y festejar con euforia el retiro de la china.

Que falta de respeito e ética com a Zhang Shuai. A húngara Amarissa Kiara Tóth comemorou na frente depois da desistência da chinesa. pic.twitter.com/LQ6EhtpyWD — Harry Yamamoto (@harryyamamoto) July 18, 2023

La situación generó repudio generalizado en redes sociales, por la actitud antideportiva que sufrió Zhang, quien lamentó que "todos los esfuerzos fueron en vano", aunque agradeció el apoyo y cariño recibido en las redes sociales.