Cristian Bustos confirmó su participación en el Ironman de Valdivia: Quiero correr con mi señora

El destacado triatleta nacional Cristian Bustos confirmó su participación en el Ironman de Valdivia, que tendrá su primera edición en noviembre de este 2024, el 9 de noviembre.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, Bustos señaló: "Nunca he dejado de hacer deporte, las veces que me retiré fue de la alta competencia. Hasta hoy sigo haciendo deporte y siempre estoy entrenando, haciendo una cuña para algún evento deportivo y justo ahora tocó que se va a hacer el Ironman de Valdivia por primera vez (en noviembre)- Unos amigos lograron la licencia, me pidieron apoyarlo y decidí competir".

"Además, es choro porque es el primero y siempre se va a recordar. El 87 participé del primer Ironman de Pucón. Este triatlón de Valdivia se ve muy entretenido", añadió.

Finalmente, aseguró que buscará correr con su esposa en esta competencia: "Con mi señora siempre estamos participando. El año pasado corrimos el Torrencial Valdivia, una carrera de trail de 30 kilómetros; en Putaendo, corrimos otro, estamos inscritos para correr uno cerca de Curarrehue, en marzo, y pensamos ir al Ultra Paine en Torres del Paine. Siempre estamos tratando de hacer deporte, pero mezclado con turismo, con disfrutar, conocer lugares maravillosos de nuestro país... Quiero convencer a mi señora para que corramos juntos en el triatlón".