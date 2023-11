Bárbara Riveros se alista para el Ironman de Pucón: Quiero sentir el cariño de mi gente

Luego de un accidente que la marginó por varios meses de la competencia, la triatleta chilena Bárbara Riveros ya tiene fecha de retorno a las pistas luego de concretarse su inscripción en el Ironman de Pucón, a realizarse el 7 de enero en el balneario de la Región de La Araucanía.

El pasado 29 de julio mientras Riveros entrenaba en las montañas de Suiza, sufrió un violento choque con un automóvil en pleno descenso en un suceso que la dejó con una fractura de mano, heridas, moretones en todo el cuerpo, y lo más preocupante: una fuerte contusión en la cabeza.

Con las heridas físicas y emocionales ya cicatrizando, la deportista de 36 años y mejor triatleta chilena de la historia- avalada por su título mundial en distancia Sprint, medalla de oro y plata en Juegos Panamericanos y cuatro Juegos Olímpicos, entre otros hitos- confidencia que su proceso de recuperación no ha sido nada fácil.

"Ha sido mucho más lento que los pronósticos originales, sobre todo por un derrame en la cabeza que me dejó sin entrenar durante dos meses y también todo el tema cognitivo y cerebral a trabajar aparte de lo físico. Incluso he usado un beeper que me dé un ritmo de activación cerebral, pero gracias a mi equipo de fisioterapeutas, familia, amigos y seres queridos en Chile y Suiza me he logrado sentir cada día mejor", dijo la deportista.

Tras una larga y paciente lucha contra la adversidad del destino, Bárbara Riveros se siente lista y con confianza para volver a competir el próximo 7 de enero en el Ironman 70.3 de Pucón.

"Pucón siempre ha sido una carrera muy mágica, donde hice mis primeros triatlones en 1994. Por ende su comunidad significa mucho para mí. Siempre corro para darle una alegría a ellos y entregarles un lindo show", comentó.

"En este momento más que por un título, quiero sentir el cariño de mi gente. Mi meta es seguir entrenando de forma consistente y retomar toda mi fuerza... lo que es seguro es que en Pucón me entregaré de lleno, siendo fiel en lo que ha sido toda mi trayectoria", añadió.