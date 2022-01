Bárbara Riveros tras el Ironman de Pucón: Fue una carrera super dura y luché por dar lo mejor de mi

La chilena Bárbara Riveros conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y entregó sus sensaciones luego de finalizar en el segundo lugar el Ironman de Pucón 2022, apuntando a las dificultades que tuvo en la carrera y la exigencia que requirió completar el circuito.

"Fue una carrera super dura y mi preparación no fue ideal. Decidimos los días antes de Navidad de venir y no fue fácil. Hubo bastantes adversidades, luché hasta el final y mantuve la calma por dar lo mejor de mi", comentó.

Sobre el resultado final que coronó a la brasileña Luisa Baptista, Riveros comentó que: "Entrenamos con el mismo coach y sabía que ella estaba al 100 por ciento y apuntaba bastante a esta carrera. Tengo mucho que trabajar y mejorar".

También Riveros salió al paso de los cuestionamientos que generó su decisión de no vacunarse antes de la competencia. "Cada uno tiene su opinión y hay que respetarla. Yo jamás he estado en contra de la vacuna y tampoco he sido poco respetuosa con el distanciamiento y el uso de mascarilla".

"Era difícil tener las dos dosis porque me estoy moviendo todo el tiempo, entonces no estuve asentada en un lugar para cumplir con el proceso, pero lo haré", resaltó.