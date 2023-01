Margarita Masías: El Ironman llega en muy buen año para mí y físicamente no me costará mucho

Margarita Masías, campeona del Maratón de Santiago 2022 en los 21 kilómetros participará en el Ironman de Pucón este domingo, y aseguró que la carrera la toma en buen momento a nivel personal.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, la atleta nacional comentó que: "El Ironman llega en muy buen año para mí porque el 21k es parte de mi entrenamiento y creo que físicamente no me costará mucho. Es una prueba que domino".

"Creo que este evento va a ser solo disfrute y esta prueba la conozco bastante. Si estamos convocados acá es porque podemos completar esta carrera y el rendimiento pasa a segundo plano", añadió.

También Masías detalló cómo será su participación en la carrera, donde compartirá con un tridente que le permitirá evadir el nado y la bicicleta.

"Me beneficia bastante porque no me he preparado para un triatlón, aunque cuando queme mi etapa de maratonista sí quiero incursionar en esta especialidad", mencionó.

"A todos nos favorece correr más plano porque las subidas y bajadas son algo más muscular. El cambio de la ruta nos beneficiará a todos los competidores", subrayó.