Triatleta Martín Ulloa tranquilizó a sus seguidores tras descompensarse en el Ironman 70.3 de Pucón

El triatleta nacional Martín Ulloa aprovechó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores luego de descompensarse tras participar en el Ironman 70.3 de Pucón.

"Estoy bien (creo). Al parecer me pilló unas condiciones genéticas cardíacas (válvula biscuspide, etc), que no había controlado bien y apagué tele de lo lindo", publicó Ulloa en su Instagram, justamente después de conocido el fallecimiento de un deportista durante la etapa de natación

"Llegando a Santiago voy a empezar con los exámenes para ver qué pasó, pero por ahora estoy 'gucci'", agregó sin perder el sentido del humor.

"Les quería dar las gracias a la tremenda barra que se formó en la península y el pueblo. Con muchísima pena de no poder haberle entregado ese podio que se veía posible. Espero el próximo año entregar ese resultado. Esta vez se me escapó de las manos", cerró el triatleta.